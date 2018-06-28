КНДР и Республика Корея договорились о выступлении совместных команд по трем видам спорта на Азиатских играх

28 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея договорились о выступлении совместных команд по 3 видам спорта, а также совместно принять участие в 6 мероприятиях на Азиатских играх, которые пройдут в этом году в Индонезии. Об этом сегодня сообщил Олимпийский совет Азии (ОСА).

Страны совместно примут участие в таких видах спорта, как баскетбол, драгонбот (гонки на 20-местных каноэ с головой дракона и хвостом) и академической гребле.

Также две страны согласились пройти под единым флагом на церемонии открытия игр в Джакарте. В праздничном шествии примут участие по 100 спортсменов и официальных лиц с каждой стороны. Данное заявление последовало после состоявшихся сегодня четырехсторонних переговоров между Олимпийскими комитетами двух стран, а также организационного комитета Азиатских игр и Олимпийского совета Азии.

ОСА уже сообщал о своей поддержке совместного участия обеих стран в Азиатских играх-2018, но подчеркивал, что никаких дополнительных квот для объединенных команд при этом вводить не собирается. "Размер совместных команд не будет превышать квоту, которая применяется ко всем другим Национальным олимпийским комитетам," - заявляет ОСА.

Ранее объединенная женская хоккейная команда выступила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Республики Корея и 12 из КНДР. Также делегации сборных двух стран под флагом единой Кореи принимали участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года.-0-