КНДР и Республика Корея договорились продолжать взаимодействие для мира на полуострове

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР и Республика Корея договорились продолжать взаимодействие в деле установления мира на полуострове, передают информационные агентства со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея, сообщает БЕЛТА.
Делегация КНДР встретилась с министром объединения Чо Мен Гюном и руководством национальной разведывательной службы Республики Корея. Стороны договорились продолжать взаимодействие в деле установления мира на Корейском полуострове.
Возглавлял делегацию заместитель председателя ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоль. Представители КНДР прибыли в Республику Корея 25 февраля на закрытие Олимпиады. Во время встречи обсуждалось и ее проведение. Стороны охарактеризовали его как успешное, чему поспособствовало межкорейское сотрудничество.
Потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР наметилось перед ОИ. Страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде, а также о проходе двух делегаций под единым флагом на церемонии открытия Игр. Как сообщалось, Сеул и Пхеньян намерены провести переговоры об участии КНДР в Паралимпиаде-2018, которая пройдет 9-18 марта.-0-
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