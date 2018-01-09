КНДР и Республика Корея договорились провести консультации по снижению военной напряженности

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР и Республика Корея договорились провести консультации между военными двух стран о снижении напряженности на межкорейской границе. Об этом говорится в принятом по итогам переговоров делегаций двух государств совместном заявлении, сообщает ТАСС.

Также стороны условились активизировать обмены в различных сферах.

Ранее сегодня КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран для предотвращения обострения ситуации на Корейском полуострове. Работа канала связи между представителями вооруженных сил двух государств была прервана в 2013 году.

Стороны добились подвижек в вопросе о возможности совместного выхода их делегаций на церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

КНДР и Республика Корея также договорились продолжить диалог на высоком уровне с целью нормализации отношений между двумя странами, говорится в совместном заявлении.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся сегодня в приграничном пункте Пханмунджом. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна.-0-

Республика Корея может приостановить действие санкций в отношении КНДР на время Олимпиады Речь идет о возможной отмене запрета на въезд в Республику Корея для ряда северокорейских официальных лиц, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.