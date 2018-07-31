КНДР и Республика Корея могут убрать посты охраны в демилитаризованной зоне

31 июля, Пханмунджом /БЕЛТА - Ренхап/. Военные КНДР и Республики Корея достигли понимания в некоторых вопросах безопасности по итогам переговоров, которые прошли во вторник в пограничном пункте Пханмунджом.

Так, стороны достигли понимания в таких вопросах, как совместное извлечение останков солдат, покоящихся на территории демилитаризованной зоны между двумя государствами, а также допустили возможность в пробном режиме убрать оттуда охранные посты.

Военные представители Республики Корея и КНДР сегодня провели вторые военные переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Главной целью встречи было снижение напряженности на Корейском полуострове, а также укрепление трансграничных связей.

Первые за последние 10 лет военные переговоры между странами прошли в пограничном пункте Пханмунджом 14 июня.-0-