КНДР и Республика Корея начали переговоры о соединении автодорог

28 июня, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Транспортные ведомства КНДР и Республики Корея начали переговоры о соединении автомобильных дорог.

Переговоры ведутся на демилитаризованной зоне, которая разделяет две части Корейского полуострова. Речь идет о строительстве участка автомобильного шоссе протяженностью 19 км между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Республике Корея. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

Для реализации проекта предусмотрено проведение соответствующих предварительных исследований, поскольку широкому экономическому сотрудничеству двух стран препятствуют экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с проводившимися там ядерными и ракетными испытаниями.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встречу в Пханмунджоме. Это стало первым совещанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.-0-