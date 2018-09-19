КНДР и Республика Корея приняли совместное заявление

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР и Республика Корея во второй день межкорейского саммита приняли совместное заявление, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Церемония подписания документа транслировалась в прямом эфире. Об итогах переговоров лидеры двух стран рассказали на пресс-конференции.

Стороны согласовали конкретные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова, договорились устранить все источники конфликта. В декларации по итогам саммита говорится также о том, что Республика Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году и направить единые команды на Игры 2020 года в Токио.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что подписанное заявление приближает эпоху мира и процветания. Пхеньян и Сеул согласились освободить Корейский полуостров от ядерного оружия.

Пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит проходит в столице КНДР с 18 по 20 сентября.-0-