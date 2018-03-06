КНДР и Республика Корея проведут саммит в апреле

6 марта, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и КНДР договорились о проведении саммита своих лидеров Ким Чен Ына и Му Чжэ Ина в конце апреля. Об этом сообщил начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён на брифинге по результатам визита южнокорейской делегации в КНДР.
Чон Ый Ён сообщил, что встреча пройдет в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств.
Кроме того, стороны договорились создать горячую линию между двумя лидерами, а также провести телефонный разговор перед саммитом.-0-
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