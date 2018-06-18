КНДР и Республика Корея создадут объединенные команды для участия в Азиатских играх

18 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея сегодня договорились о создании объединенных команд для участия в соревнованиях по нескольким видам спорта во время Азиатских игр-2018, которые пройдут в августе в Индонезии. Об этом сообщает Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея.
Данное соглашение достигнуто на совместных переговорах официальных лиц КНДР и Республики Корея на южной стороне пограничного пункта Пханмунджом.
Также делегации двух стран вместе пройдут под объединенным флагом на церемониях открытия и закрытия Азиатских игр.
Кроме того, стороны договорились о проведении товарищеского баскетбольного матча между командами КНДР и Республики Корея в Пхеньяне 4 июля. Идея данного мероприятия была предложена 27 апреля лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
Ранее делегации сборных КНДР и Республики Корея под флагом единой Кореи принимали участие в параде спортсменов. Это произошло на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Также на Олимпиаде-2018 выступила объединенная женская хоккейная команда. В нее вошли 23 спортсменки из Республики Корея и 12 - из КНДР.-0-
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