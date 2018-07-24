КНДР начала демонтаж основных объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ

24 июля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР начала демонтаж основных объектов на полигоне для испытания ракетных двигателей Сохэ, который расположен на западе страны.

Сведения об этом были получены базирующейся в Вашингтоне исследовательской группой при университете имени Джонса Хопкинса под названием 38 North благодаря изучению снимков данной области со спутника.

Согласно отчету группы КНДР проводит работы по демонтажу здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей, а также демонтируется расположенная рядом площадка для проведения испытаний двигателей для баллистических ракет.

Кроме того, разведка Республики Корея сообщает, что северокорейская сторона частично разобрала башенный кран на стартовой площадке станции Сохэ.

В докладе 38 North отмечается, что данные объекты играют важную роль в развитии технологий для программы межконтинентальной баллистической ракеты северокорейского государства, поэтому усилия по демонтажу представляют собой значительные меры со стороны КНДР по установлению доверия.-0-