КНДР направит в Республику Корея делегацию для участия в церемонии закрытия Олимпиады

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР направит в Пхенчхан высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщает Ренхап.
Отмечается, что делегация в составе восьми человек прибудет 25 февраля и будет находиться в Республике Корея три дня.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет в предстоящее воскресенье, 25 февраля.-0-
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