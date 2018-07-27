27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР передала США останки американских солдат, погибших во время Корейской войны, сообщают информационные агентства.
Официальная церемония репатриации состоится 1 августа на американской авиабазе Осан близ Сеула. Договоренность о поиске и передаче останков была достигнута во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Всего на территории КНДР находятся останки более 5 тыс. американских военных.
Война между КНДР и Республикой Корея длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года.-0-
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