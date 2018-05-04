4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР перешла на единое время с Республикой Корея, сообщают информагентства.

Изменение ввел указ Президиума Верховного народного собрания КНДР. Время было переведено на 30 минут вперед и теперь соответствует времени в Республике Корея.

Как отметило информационное агентство КНДР ЦТАК, это первая практическая мера, принятая в процессе достижения примирения и сплочения нации после исторического 3-го межкорейского саммита.-0-