4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР перешла на единое время с Республикой Корея, сообщают информагентства.
Изменение ввел указ Президиума Верховного народного собрания КНДР. Время было переведено на 30 минут вперед и теперь соответствует времени в Республике Корея.
Как отметило информационное агентство КНДР ЦТАК, это первая практическая мера, принятая в процессе достижения примирения и сплочения нации после исторического 3-го межкорейского саммита.-0-
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