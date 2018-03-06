КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации

6 марта, Сеул /БЕЛТА - ТАСС - Ренхап/. Пхеньян во время визита южнокорейской делегации подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.
"Северная сторона ясно обозначила свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что у нее не будет оснований для обладания ядерным оружием, если будет гарантирована безопасность и будут устранены военные угрозы для КНДР", - сказал Чон Ый Ён.-0-
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