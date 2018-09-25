КНДР предлагает создать международно-правовую систему для снятия экономических санкций США

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР предлагает создать новую международно-правовую систему для снятия экономических санкций США. Об этом заявил заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль на Международном юридическом форуме во Владивостоке.

"Необходимо создать международную правовую систему для снятия экономических санкций. Это позитивно повлияет на развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на стабильность и мир на Корейском полуострове", - отметил У Сан Чхоль. Он также добавил, что американские санкции - это инструмент силы и манипуляции.

В свою очередь заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь подчеркнул, что возобновление торговых переговоров полностью зависит от США. "Торговые противоречия должны решаться за столом переговоров. Но для того, чтобы они были эффективными, необходимо равенство и взаимное уважение", - сказал Ван Шоувэнь.

Как сообщалось, 24 сентября вступили в силу новые пошлины в размере 10% на товары из Китая на $200 млрд, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Недовольство руководства США вызывает торговый дисбаланс между странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 млрд в пользу Китая.

По заявлениям американской стороны, с 1 января пошлины могут вырасти до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин, которые затронут товары стоимостью около $267 млрд, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Китайская сторона в свою очередь планирует ответить синхронными мерами и ввести пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом $60 млрд.-0-