КНДР предложила провести мероприятия в честь исторического саммита с Республикой Корея

1 июня, Пханмунджом /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР на переговорах с Республикой Корея в пограничном пункте Пханмунджом предложила провести совместные мероприятия в ознаменование первого исторического саммита между Югом и Севером 2000 года.

В свою очередь Республика Корея предложила открыть пункт связи на границе с КНДР в городе Кэсон как первый шаг на пути выполнения договоренностей, достигнутых ранее на межкорейском саммите 27 апреля. Этот шаг северокорейская сторона приняла с оптимизмом, открыть пункт планируется как можно скорее.

На саммите обсуждались вопросы выполнения других пунктов подписанной ранее декларации. Так, 12 июня пройдут военные переговоры на общем уровне, что способствует снижению напряженности между двумя странами. Стороны договорились провести встречу по вопросу воссоединения семей 22 июня. Кроме того, страны пришли к соглашению о проведении 18 июня встречи для обсуждения сотрудничества в спортивной сфере в преддверии Азиатских игр, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии Джакарте.

Утром 1 июня начались переговоры между делегациями КНДР и Республики Корея в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. В делегации входят представители министерств транспорта, культуры и спорта на уровне заместителей министров.-0-