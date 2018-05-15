КНДР пригласила журналистов из Республики Корея на закрытие ядерного полигона

15 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР пригласила восемь южнокорейских журналистов на мероприятие, посвященное демонтажу ядерного полигона Пхунгери, которое запланировано на следующую неделю. Точная дата мероприятия пока не сообщается.

Именно на этом полигоне северокорейская сторона провела шесть тестов своей ядерной программы.

Ранее стало известно, что публичная церемония закрытия пройдет в один из дней в период между 23 и 25 мая. МИД КНДР отмечает, что дата проведения мероприятия будет зависеть от погодных условий. В ведомстве также сообщили, что присутствовать на церемонии смогут журналисты только из Республики Корея, Китая, России, США и Великобритании. Это условие МИД объяснил ограниченным пространством на самом ядерном полигоне.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на межкорейском саммите между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прошел 27 апреля в Пханмунджоме.-0-