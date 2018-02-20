КНДР считает возможным проведение Азиатских игр совместно с Республикой Корея

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР считает возможным проведение зимних Азиатских игр в 2021 году совместно с Республикой Корея. Об этом заявил представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ын, сообщают информагентства.
По словам Чан Ына, в качестве одного из мест проведения соревнований можно использовать горнолыжный курорт Масикрен в КНДР.
Ранее глава южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун сообщил, что Республика Корея рассматривает вариант проведения совместных соревнований с КНДР.
Потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР наметилось перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде, а также о проходе двух делегаций под единым флагом на церемонии открытия Игр.-0-
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