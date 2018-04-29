29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР в мае публично закроет ядерный полигон в Пхунгери, передают информационные агентства.
Такой договоренности достигли на переговорах 27 апреля Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын. Окончательный демонтаж полигона пройдет в присутствии экспертов и журналистов. Их пригласят в КНДР для того, чтобы обеспечить прозрачность процесса для мировой общественности.
Как сообщалось, встреча лидеров Республики Корея и КНДР стала первой за более чем десять лет. По итогам переговоров была подписана "Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN