КНДР заморозит ракетно-ядерную программу во время переговоров с США

6 марта, Сеул /БЕЛТА - ТАСС - Ренхап/. Пхеньян заявил о готовности заморозить свою ракетно-ядерную программу во время переговоров с США. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

По его словам, Север выразил готовность начать "искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации" Корейского полуострова, а также нормализации двусторонних отношений. Также, как подчеркнул Чон Ый Ён, со стороны Пхеньяна прозвучало обещание "не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с Соединенными Штатами".

Чон Ый Ён отметил, что КНДР обещала не применять ни ядерных, ни обычных вооружений в отношении Республики Корея.

В Пхеньян 5 марта с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия у них состоялась четырехчасовая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. Сегодня делегация завершила визит и вернулась в Республику Корея.-0-