КНДР ждет лидера КНР с визитом 9 сентября на праздновании дня основания страны

6 июля, Пхеньян /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР ожидает, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Пхеньян с визитом 9 сентября этого года по случаю празднования 70-й годовщины основания страны. Северокорейские представители рассказали южнокорейским журналистам, прибывшим в столицу КНДР для освещения товарищеских баскетбольных матчей между странами, что приглашение посетить страну Си Цзиньпину уже отправлено.
В этом году северокорейский лидер Ким Чен Ын уже трижды посетил Китай: в марте, мае и июне.-0-
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