Книги, которые были популярны у россиян в уходящем году, назвали в СМИ

Журнал Forbes составил список книг, вышедших в России с ноября 2016 по 15 декабря 2017 года, и выделил наиболее популярные из них, передают информагентства.
Первое место занял детектив Татьяны Устиновой "Селфи с судьбой". Он повествует о том, как молодой физик Илья Субботин расследует убийство элегантной дамы. Всего было продано 81 100 экземпляров произведения.
Второе место заняла Дина Рубина и ее "Бабий ветер". В ней от лица переехавшей в США приятельницы рассказывается о некоторых особенностях женского быта и проблем, возникающих за рубежом. Книга разошлась тиражом 76 500 экземпляров.
Третье место также досталось женщине-писательнице - британской журналистке-романистке Джоджо Мойес. В этом году лидером стало произведение "Где живет счастье". В ней рассказывается о поиске женщиной себя, любви и расставании.
В рейтинг также попали произведения Виктора Пелевина, Дмитрия Глуховского и других авторов.
Из книг прошлых лет, за переиздания которых читатели платили и в этом году, отметим "Цветы для Элджернона" Даниэла Киза, "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса, детектив Ю Несбе "Снеговик".
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