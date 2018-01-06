Кофе на вынос могут обложить налогом в Великобритании

Члены британского парламента предлагают ввести сбор в размере 25 пенсов (примерно 35 центов) за использование в кофейнях одноразовой посуды. Т.н. "сбор за латте" предложил комитет палаты общин по окружающей среде.

Парламентарии указали на то, что ежегодно в стране выбрасывается около 2,5 млрд одноразовых стаканчиков от кофе, что негативно влияет на окружающую среду.

Вырученные средства предлагают пустить на улучшение средств и производств по переработке мусора. К тому же власти хотят переработать все одноразовые стаканы к 2023 году.

Если по каким-то причинам налог не введут, то правительство может запретить продажу напитков в одноразовой посуде. Комитет также указал на то, как на поведение покупателей подействовало введение платы в пять пенсов за пластиковые пакеты в супермаркетах: в первый год объем использования пластиковых пакетов сократился на 83%. Таким образом они надеются подвести потребителей к тому, что за кофе можно приходить со своей чашкой.