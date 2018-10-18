Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство"

18 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Московская полиция предъявила обвинения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статьям "Побои" и "Хулиганство". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 "Хулиганство" и ст. 116 "Побои" УК РФ, братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время Мамаеву, Кокорину, а также их соучастнику предъявлены обвинения в совершении одного преступления по статье о хулиганстве и двух преступлений по статье о побоях. Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".

Также в пресс-службе сообщили, что 18 октября в Главное следственное управление было передано еще одно дело, возбужденное органами дознания по статье "Побои" УК РФ. Как уточняется, дело возбуждено по факту нанесения побоев в кафе на Большой Никитской 8 октября. Сообщается, что материалы дела соединены в одно производство с делом о побоях и хулиганстве возле развлекательного заведения и в помещении кафе для полного и всестороннего расследования.

Защита Кокорина не согласна с квалификацией его действий следствием по статье о хулиганстве и будет ее обжаловать, сообщил адвокат Олег Попов. Ранее он заявлял о несогласии с квалификацией действий Кокорина по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и настаивал на том, что действия футболиста следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ ("Побои").

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал до 8 декабря футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого.-0-