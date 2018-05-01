Количество альпинистов, погибших в швейцарских Альпах, увеличилось до восьми

Число альпинистов, погибших от переохлаждения в швейцарских Альпах, возросло до восьми человек. Среди погибших - 52-летняя гражданка Болгарии. Пятеро лыжников умерли вскоре после того, как были доставлены в больницу.
В понедельник спасатели обнаружили в швейцарских Альпах группу из 14 альпинистов. Они были застигнуты врасплох бураном, не смогли добраться до места отдыха - приюта "Виньетт", расположенного на высоте 3157 метров, и вынуждены были провести ночь под открытым небом.
Одного из альпинистов спасатели нашли мертвым. Еще пять человек скончались позже в больнице. Врачи борются сейчас за жизнь еще одного из членов группы. Жизнь пятерых вне опасности.
В понедельник в горах в швейцарском кантоне Вале в районе Монх были обнаружены мертвыми также два альпиниста-швейцарца, числившиеся пропавшими без вести с вечера в воскресенье. Причиной их смерти стало переохлаждение.
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