Количество альпинистов, погибших в швейцарских Альпах, увеличилось до восьми

Четыре альпиниста погибли от переохлаждения в Швейцарии Это итальянские, французские и немецкие альпинисты – члены одной группы, которая состояла из 14 человек.

Число альпинистов, погибших от переохлаждения в швейцарских Альпах, возросло до восьми человек. Среди погибших - 52-летняя гражданка Болгарии. Пятеро лыжников умерли вскоре после того, как были доставлены в больницу.

В понедельник спасатели обнаружили в швейцарских Альпах группу из 14 альпинистов. Они были застигнуты врасплох бураном, не смогли добраться до места отдыха - приюта "Виньетт", расположенного на высоте 3157 метров, и вынуждены были провести ночь под открытым небом.

Одного из альпинистов спасатели нашли мертвым. Еще пять человек скончались позже в больнице. Врачи борются сейчас за жизнь еще одного из членов группы. Жизнь пятерых вне опасности.

В понедельник в горах в швейцарском кантоне Вале в районе Монх были обнаружены мертвыми также два альпиниста-швейцарца, числившиеся пропавшими без вести с вечера в воскресенье. Причиной их смерти стало переохлаждение.