Количество безработных в мире достигло рекордного уровня в 2017 году

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в мире по итогам 2017 года составило 192,7 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международной организации труда.
По сравнению с 2016 годом численность безработных увеличилась на 2,6 млн человек, в результате уровень мировой безработицы составил 5,6%.
Согласно прогнозам Международной организации труда, в 2018 году количество безработных в мире почти не изменится, а уровень безработицы стабилизируется. В настоящий момент главной проблемой является дефицит достойного труда, поскольку глобальная экономика не в состоянии предоставить достаточное число рабочих мест.
Рынки труда в экономически развитых странах наиболее эффективны, поэтому там в 2018 году ожидается снижение уровня безработицы до 5,5%.-0-
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