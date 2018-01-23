Количество безработных в мире достигло рекордного уровня в 2017 году

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в мире по итогам 2017 года составило 192,7 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международной организации труда.

По сравнению с 2016 годом численность безработных увеличилась на 2,6 млн человек, в результате уровень мировой безработицы составил 5,6%.

Согласно прогнозам Международной организации труда, в 2018 году количество безработных в мире почти не изменится, а уровень безработицы стабилизируется. В настоящий момент главной проблемой является дефицит достойного труда, поскольку глобальная экономика не в состоянии предоставить достаточное число рабочих мест.

Рынки труда в экономически развитых странах наиболее эффективны, поэтому там в 2018 году ожидается снижение уровня безработицы до 5,5%.-0-