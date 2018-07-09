Количество погибших из-за ливней в Японии достигло 120 человек

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за ливней и оползней в Японии достигло 120 человек, пропавшими без вести числятся более 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Киодо".

Японские специалисты указывают, что число погибших может возрасти. В спасательных работах в общей сложности принимают участие около 73 тыс. пожарных, полицейских и солдат Сил самообороны Японии. Спасатели с раннего утра до поздней ночи ведут поисковые и спасательные операции: тысячи людей остаются заблокированными из-за серьезных затоплений городов и поселков, которые вызваны разливом рек.

Рекомендации об эвакуации сохраняются почти для 6 млн человек в 19 префектурах западной части Японии, почти 23 тыс. человек до сих пор находятся в эвакуационных центрах.

При канцелярии главы правительства Японии круглосуточно работает кризисный штаб, который занимается оперативным сбором информации и координацией работы всех профильных министерств и ведомств.

Крупные промышленные компании и предприятия из-за большой воды приостановили работу. В частности, не работают заводы Mazda Motor и Daihatsu Motor. Наблюдаются серьезные перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении. По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры и транспорта Японии, 13 железнодорожных операторов на западе страны были вынуждены приостановить движения поездов по 37 направлениям.

Сильные дожди возникли в Японии из-за тайфуна "Прапирун", образовавшегося в Тихом океане.-0-