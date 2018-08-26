Количество погибших при землетрясении в Иране увеличилось до трех человек

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате землетрясения в Иране увеличилось до трех человек, сообщает иранское агентство Mehr.

Без электричества остались 8 деревень провинции Керманшах, во многих ее частях возникли перебои с работой водопровода. Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи.

Иранское агентство IRIB отметило, что число пострадавших во время землетрясения увеличилось до 310.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня на западе Ирана вблизи границы с Ираком. Эпицентр подземных толчков находился в 87,8-и км к северо-западу от города Керманшах, очаг залегал на глубине 10 км.-0-