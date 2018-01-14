Количество пострадавших от отравления в Люберцах выросло до 50 человек

До 50 человек увеличилось число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах, передают информагентства. Большинство из них по-прежнему составляют учащиеся от 8 до 16 лет.
В Минздраве отметили, что из 43 детей и семи взрослых у большинства отмечено стабильное состояние. Для размещения всех больных развернули дополнительные койко-места.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
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