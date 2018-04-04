Количество пострадавших при массовом отравлении в Кыргызстане достигло 249 человек

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из ресторанов столицы Кыргызстана возросло до 249 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
После массового отравления в ресторане в Бишкеке за медицинской помощью обратились 204 человека, 138 из них были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение. В лечебные заведения Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью еще 45 пострадавших, из них 36 человек были госпитализированы.
Ранее сообщалось о 222 пострадавших.
Все пострадавшие 31 марта принимали участие в свадебных торжествах в бишкекском ресторане "Ала-Тоо". В настоящее время проводятся лабораторные исследования изъятых в нем продуктов. Предположительно, причиной массового отравления могли стать блюда из курицы или рыбы.
По данному факту возбуждено дело, ресторан временно закрыт. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.403 BYN
|2.411 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.958 BYN
|1.961 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.395 BYN
|2.42 BYN