Количество пострадавших при массовом отравлении в Кыргызстане достигло 249 человек

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из ресторанов столицы Кыргызстана возросло до 249 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

После массового отравления в ресторане в Бишкеке за медицинской помощью обратились 204 человека, 138 из них были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение. В лечебные заведения Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью еще 45 пострадавших, из них 36 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось о 222 пострадавших.

Все пострадавшие 31 марта принимали участие в свадебных торжествах в бишкекском ресторане "Ала-Тоо". В настоящее время проводятся лабораторные исследования изъятых в нем продуктов. Предположительно, причиной массового отравления могли стать блюда из курицы или рыбы.

По данному факту возбуждено дело, ресторан временно закрыт. -0-