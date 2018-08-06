Количество пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате взрыва автоцистерны вблизи итальянского города Болонья выросло до 84 человек, сообщают информагентства.
Множество людей получили осколочные ранения, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о более чем 50 пострадавших и одном погибшем.
По предварительной информации, в районе аэропорта произошла авария с участием бензовоза, который взорвался. Огонь очень быстро поглощал все расположенные рядом автомобили, которые после возгорания горючего в баках также взрывались. Частично обрушился мост.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и скорая помощь. Движение на автомагистрали заблокировано в обе стороны. Администрация аэропорта сообщила в Twitter, что взрыв не отразился на работе воздушной гавани, самолеты отбывают и прибывают по расписанию.-0-
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