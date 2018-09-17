Количество жертв шторма "Флоренс" увеличилось

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате тропического шторма "Флоренс" погибли не менее 24 человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

18 из 24 смертей произошло в штате Северная Каролина. В числе жертв - два младенца. Годовалого ребенка смыло потоками воды. Более 500 тыс. домов в Северной и Южной Каролине остаются без электричества.-0-