Количество жертв шторма "Флоренс" увеличилось

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате тропического шторма "Флоренс" погибли не менее 24 человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.
18 из 24 смертей произошло в штате Северная Каролина. В числе жертв - два младенца. Годовалого ребенка смыло потоками воды. Более 500 тыс. домов в Северной и Южной Каролине остаются без электричества.-0-
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