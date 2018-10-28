Количество жертв стрельбы в синагоге Питсбурга возросло до 11

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число погибших в результате стрельбы в синагоге в Питсбурге возросло до 11 человек, передает телеканал KDKA.
Официальных данных о погибших на данный момент нет, однако местные власти подтвердили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. В числе пострадавших – три сотрудника правоохранительных органов.
Подозреваемого в стрельбе в синагоге американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет, передает KDKA.
Подозреваемый в стрельбе в синагоге выкрикивал антисемитские лозунги.
При задержании подозреваемый получил ранения и сдался полиции.-0-
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