Количество жертв стрельбы в синагоге Питсбурга возросло до 11

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число погибших в результате стрельбы в синагоге в Питсбурге возросло до 11 человек, передает телеканал KDKA.

Официальных данных о погибших на данный момент нет, однако местные власти подтвердили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. В числе пострадавших – три сотрудника правоохранительных органов.

Подозреваемого в стрельбе в синагоге американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет, передает KDKA.

Подозреваемый в стрельбе в синагоге выкрикивал антисемитские лозунги.

В синагоге американского Питсбурга неизвестный стрелял в людей На место происшествия экстренно были вызваны сотрудники полиции. Мужчина, предположительно, вооруженный автоматом "Калашникова", открыл огонь по офицерам полиции.

При задержании подозреваемый получил ранения и сдался полиции.-0-