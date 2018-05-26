26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбия станет первым партнером НАТО в Латинской Америке, сообщают информагентства.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос написал в Twitter, что на следующей неделе Колумбия присоединится к организации в качестве глобального партнера. "На следующей неделе мы формализуем вступление в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией", - заявил колумбийский лидер.

Y otra gran noticia. La próxima semana formalizaremos el ingreso de Colombia a la OTAN, @NATO, en la categoría de socio global. Seremos el único país de Latinoamérica con este privilegio. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 26 мая 2018 г.

Хуан Мануэль Сантос в 2016 году получил Нобелевскую премию мира за вклад в переговоры с группировкой "Вооруженные революционные силы Колумбии" для прекращения полувековой гражданской войны.-0-