Командир пожарного звена стал фигурантом дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СК России возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира пожарного звена Сергея Генина по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Как считает следствие, из-за действий Сергея Генина погибли 37 человек при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня", являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Один из сотрудников доложил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш как на кратчайший путь к кинозалу", - сообщила Светлана Петренко. Однако Сергей Генин эту информацию проигнорировал.

"Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в кинозале №2", - отметила Светлана Петренко.

Сообщается, что в ближайшее время Сергея Генина задержат.

Пожар произошел в Кемерово 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. От пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. В России 28 марта был объявлен общенациональный траур. Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией приспустила госфлаги. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, было рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, что организовываются в общественных местах.-0-