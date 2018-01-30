Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции одобрил запуск санкционной процедуры против Польши, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС, сообщают информагентства.

Данное решение поддержали 33 депутата при необходимых 23. Теперь документ поступит на рассмотрение пленарной сессии Европарламента, которая состоится в феврале.

Еврокомиссия осуждает проводимую в Польше судебную реформу, которая, по ее оценкам, нарушает европейские принципы и приводит к контролю политической власти над судебной. Лишение Польши права голоса в Совете ЕС может стать первым прецедентом в истории Евросоюза.-0-