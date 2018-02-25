25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания Geely стала крупнейшим акционером немецкого концерна Daimler, сообщают информагентства.

Китайский автопроизводитель купил на открытом рынке 9,69% акций Daimler, сумма сделки оценивается в $9,2 млрд. При этом глава Geely Ли Шуфу заявил, что покупать дополнительный пакет акций пока не планирует. Ранее крупнейшим акционером немецкого концерна считался Кувейтский инвестиционный фонд.

Одной из причин покупки стала конкуренция автопроизводителей в новой технологической гонке. По мнению Ли Шуфу, игроки автомобильного рынка не смогут выиграть эту гонку в одиночку, нужна консолидация усилий. Поэтому Geely намерена заключить с Daimler технологический альянс по электромобилям и беспилотным машинам. Это поможет конкурировать с Tesla, Google и Uber.

Компания Geely также владеет Volvo Cars AB, автопроизводителем Lotus Cars Limited и другими активами. По итогам 2017 года доход холдинга Geely оценивается в $43 млрд.-0-