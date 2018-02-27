Компартия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом в президенты

27 февраля, Каракас /БЕЛТА - ВАН/. Коммунистическая партия Венесуэлы выдвинула главу государства Николаса Мадуро кандидатом на пост президента страны на выборах, которые состоятся 22 апреля, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

"Мы вручаем товарищу Николасу Мадуро флаг нашей партии", - отметил генсек партии Оскар Фигера, объявляя о решении организации. При этом он подчеркнул приверженность президента защите национального суверенитета.

Николас Мадуро 27 февраля зарегистрирует свою кандидатуру в Национальном избирательном совете.

Компартия вместе с Единой социалистической партией Венесуэлы подписали рамочное соглашение, в котором взяли на себя обязательство совместно работать над национальным развитием и благосостоянием венесуэльского народа.-0-