Конфедерация профсоюзов Азербайджана выдвигает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

5 февраля, Баку /БЕЛТА - Trend/. V съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана, состоявшийся сегодня, принял решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах в 2018 году.
Участники V съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана обратились к Ильхаму Алиеву в связи с выдвижением его кандидатуры на предстоящих выборах.
Как сообщалось, президент Азербайджана сегодня подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года.
Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.-0-
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