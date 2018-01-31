Конгресс нацдиалога принял заявление из 12 пунктов для урегулирования в Сирии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. В тексте документа также говорится, что Сирия должна играть полноценную роль в международном сообществе и регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с Уставом ООН, его целями и принципами. Сирия должна быть демократическим и нефракционным государством, которое обеспечит равные права граждан независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности.

Делегаты конгресса отметили, что государство должно быть привержено национальному единству, социальному миру, а также всеобъемлющему и сбалансированному развитию и иметь справедливое представительство в органах местной администрации.

Участники конгресса постановили, что работа государственных и общественных институтов Сирии должна быть непрерывной, соответствовать высшим стандартам надлежащего управления и обеспечивать верховенство закона.

В заявлении также говорится об активной приверженности борьбе с терроризмом, фанатизмом и экстремизмом. Подчеркивается необходимость искоренения бедности, оказания поддержки пожилым и другим уязвимым группам населения, в том числе людям с особыми потребностями, сиротам и жертвам войны, что должно включать обеспечение безопасности и предоставление убежища всем перемещенным лицам и беженцам, а также защиту их права на добровольное и безопасное возвращение в свои дома и земли.

Следующие пункты документа отмечают важность соблюдения прав и свобод в стране, необходимость иметь объединенную национальную армию, выполняющую задачи в соответствии с конституцией страны. Особую важность для сирийского общества имеет "история его многообразия, а также вклад и ценности, которые все религии, цивилизации и традиции привнесли в Сирию".

Сирийцы также обратились к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в организации работы Конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках Женевского процесса. "В состав Конституционной комиссии войдут как минимум представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племен и женщины. Будут приняты меры для того, чтобы в составе комитета были пропорционально представлены этнические и религиозные группы", - говорится в заявлении конгресса.-0-