Конгресс США опубликовал законопроект об усилении санкций против России

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текст законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России, предложенный группой сенаторов 2 августа, опубликован на сайте Конгресса США, сообщает ТАСС.

Законопроект S.3336 получил название "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга". Речь идет о "запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации".

Автором законопроекта стал сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что, поскольку законопроект еще не принят, ответной реакции российской стороны не последует. При этом Дмитрий Песков отметил, что новые санкции США против Российской Федерации ничего хорошего для двусторонних отношений не сулят.-0-