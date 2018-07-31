Конкурс "Мисс Вселенная-2018" пройдет в Таиланде

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоится в декабре 2018 года в столице Таиланда Бангкоке, сообщает ТАСС.
Соревнование самых привлекательных женщин мира состоится 17 декабря в выставочном комплексе Impact Arena в Бангкоке.
Правительство страны готово поддержать столь масштабное мероприятие, поскольку оно поможет иностранцам больше узнать о Таиланде.
Конкурс "Мисс Вселенная" будет проходить в Таиланде в третий раз: страна уже принимала его в 1992 и 2005 годах. В 2018 году "Мисс Вселенная" будет проводиться в 67-й раз. Впервые этот титул завоевала в 1952 году финская фотомодель Арми Куусела. В прошлом году конкурс выиграла представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.-0-
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