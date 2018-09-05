Конкурс "Новая волна" в Сочи открылся акцией памяти Иосифа Кобзона

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который начал свою работу в Сочи открыли Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и Alekseev, сообщает портал Вести.ru.
Председатель жюри Игорь Крутой попросил присутствующих почтить минутой молчания память народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зал встал, включил фонарики на смартфонах и прослушал песню Кобзона "Я не верю".
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", в котором примут участие 15 исполнителей из 10 стран, пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. До этого он проходил в Юрмале.-0-
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