Конкурс "Новая волна" в Сочи открылся акцией памяти Иосифа Кобзона

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который начал свою работу в Сочи открыли Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и Alekseev, сообщает портал Вести.ru.

Председатель жюри Игорь Крутой попросил присутствующих почтить минутой молчания память народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зал встал, включил фонарики на смартфонах и прослушал песню Кобзона "Я не верю".

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", в котором примут участие 15 исполнителей из 10 стран, пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. До этого он проходил в Юрмале.-0-