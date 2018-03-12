Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали договор о создании правящей коалиции, сообщает ТАСС.

Подписи под документом поставили председатели, главы парламентских фракций и генеральные секретари партий.

14 марта в Бундестаге состоится голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому никаких проблем с ее переизбранием возникнуть не должно. После этого президент ФРГ вручит канцлеру и членам ее нового кабинета грамоты о назначении и правительство официально приступит к своей работе.-0-