Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали договор о создании правящей коалиции, сообщает ТАСС.
Подписи под документом поставили председатели, главы парламентских фракций и генеральные секретари партий.
14 марта в Бундестаге состоится голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому никаких проблем с ее переизбранием возникнуть не должно. После этого президент ФРГ вручит канцлеру и членам ее нового кабинета грамоты о назначении и правительство официально приступит к своей работе.-0-
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