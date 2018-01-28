Конституционный суд Испании запретил Пучдемону баллотироваться на пост главы Каталонии из Бельгии

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Испании запретил Карлесу Пучдемону "дистанционно" баллотироваться на пост главы автономии, чтобы управлять Каталонией из Бельгии, сообщают информагентства.

Депутаты каталонского парламента полагали, что Пучдемон сможет исполнять обязанности регионального лидера, находясь в другом государстве, поэтому выдвинули его кандидатуру. Но правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил: Пучдемону необходимо приехать в Испанию как минимум для участия в обязательных для кандидатов парламентских дебатах.

Между тем, на территории Испании действует ордер на арест Пучдемона.

Как сообщалось, 27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи Конституции, которая ранее никогда не применялась. После одобрения этой статьи председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что принято решение отстранить от должностей главу автономии и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент и назначил автономные выборы. Но и в новом парламенте сторонники независимости сохранили большинство мест. Председателем регионального парламента 17 января избран кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии", поддерживающей независимость автономии, Роже Торрен. После избрания нового спикера и шестерых членов руководящего органа парламента начался период в десять рабочих дней, во время которого проводились консультации по возможной кандидатуре нового председателя Женералитета - местного правительства.-0-