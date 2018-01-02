Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа, сообщают информагентства.

Согласно решению Конституционного суда, полномочия по назначению новых министров и вице-премьеров будет временно исполнять премьер-министр или спикер парламента Молдовы.

Ранее группа депутатов парламента Молдовы обратились в КС с иском о временном отстранении Додона от должности из-за его повторного отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве. В декабре 2017-го в правительстве Молдовы были выработаны существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Это второй случай временного отстранения президента Молдовы от должности. Ранее из-за его отказа подписать указ о назначении министра обороны президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента.-0-