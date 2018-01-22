Контингент США в Афганистане увеличат еще на 1 тыс. человек

Пентагон разрабатывает план, в соответствии с которым в Афганистан направят еще около одной тысячи солдат. Данный шаг является частью стратегии Вашингтона, направленной на укрепление своих вооруженных формирований в данной стране, передают информагентства.

На сегодняшний день в Афганистане действует контингент в составе 14 тыс. военнослужащих. Пополнение должно обеспечить победу и окончательный разгром "Талибана".

В скором времени определят сочетание и количественный состав каждого из родов войск. Военные советники отправятся в самые неблагополучные и отдаленные районы Афганистана, в которых и по сей день продолжаются кровавые вооруженные столкновения.

Американские СМИ поспешили напомнить, что за год, прошедший с момента избранием в качестве президента Дональда Трампа, численность вооруженных сил в Афганистане выросла с 8,5 до 14 тыс. Также американцы стали активнее использовать истребительную авиацию.

США проводят контртеррористическую операцию в Афганистане с октября 2001 года. За это время там погибли около 2 350 американских военнослужащих, еще свыше 20 тысяч получили ранения. Афганская кампания в Афганистане обошлась США, по оценкам Пентагона, в 680 миллиардов долларов.