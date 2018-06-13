Концерн Volkswagen оштрафован на 1 млрд евро

Прокурор Брауншвейга оштрафовал концерн Volkswagen на 1 млрд евро. Причина - несоблюдение правил проведения тестов автомобилей на дизельном топливе. Об этом сообщает сайт концерна. Volkswagen AG проверил постановление о штрафе и не стал подавать апелляцию на него.
"Volkswagen AG тем самым признает свою ответственность за "дизельный кризис" и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", — так сказано на сайте.
Решение властей о штрафе окончательно прекращает открытые против Volkswagen дела, связанные с дизельными двигателями.
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