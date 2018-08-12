Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали лидеры пяти государств

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проходящем в Актау пятом саммите Прикаспийских государств президентами Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, сообщает КАЗИНФОРМ.

Конвенция отражает правовые аспекты взаимоотношений прикаспийских государств на Каспии. Согласно документу, у Каспийского моря будет особый правовой статус. К нему не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении соседей по трансграничным озерам. На секторы, как это делается соседями по морям, разграничивается только дно моря. Суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании принципа, что это озеро.

Таким образом, все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов. Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.

Работа над соглашением шла с 1996 года, а проект Конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.-0-