17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛА/. Корейский журналист умер в медиадеревне в Пхенчхане. Об этом СМИ рассказал представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель масс-медиа работал переводчиком в одной из японских вещательных компаний. Он был найден мертвым в комнате медиадеревни. Ему было 55 лет.
Корейская полиция проводит проверку по факту смерти. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN