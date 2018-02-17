17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛА/. Корейский журналист умер в медиадеревне в Пхенчхане. Об этом СМИ рассказал представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель масс-медиа работал переводчиком в одной из японских вещательных компаний. Он был найден мертвым в комнате медиадеревни. Ему было 55 лет.

Корейская полиция проводит проверку по факту смерти. -0-